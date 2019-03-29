Журналисты The Sun опубликовали материал, посвященный жизни российской «золотой молодежи» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Журналисты британского таблоида The Sun были шокированы выходками российской «золотой молодежи». В издании появился материал под заголовком «Позолоченные дураки», посвященный развлечениям богатых русских наследников.

«Вот молодежь спускает деньги на дорогущие бутылки шампанского Crystal, каждая ценой в 150 фунтов. А тут — веселые вечеринки в лучших ночных клубах Дубая, Ниццы и Монако», — цитирует «Комсомольская правда» британское издание. Журналисты The Sun сделали подборку фотографий и видеороликов, на которых запечатлены развлечения «золотой молодежи». Где именно журналисты нашли эти фото, не уточняется.

На кадрах видно, как молодые люди заливают часы Rolex молоком, катаются на дорогих автомобилях и устраивают шумные вечеринки.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Ранее «URA.RU» писало о том, что «золотая молодежь» устроила дрифт напротив Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ролик с «покатушек» появился в аккаунте Instagram richrussiankids, где публикуют фотографии российской «золотой молодежи».