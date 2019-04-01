Монеточка «перешла в премиальный сектор», полетав бизнес-классом

Певица рассказала поклонникам о своем новом опыте Фото: Монеточка, сториз Instagram

Популярная певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, похвасталась перед поклонниками, что впервые в жизни летала в бизнес-классе. По словам исполнительницы, она, таким образом, «перешла в премиальный сектор».

Рассказ о своем полете Гырдымова опубликовал в сториз Instagram. «У меня сегодня большой праздник: первый раз в бизнес-класс. Переходим в премиальный сектор, — радостно и пафосно рассказала Монеточка подписчикам. — Мне уже принесли вино и уточку, уже занавесили ото всех, перечитано десять стихотворений Бродского и ЧСВ (чувство собственной важности — прим. ред) летит вместе со мной куда-то в облака, в небеса».

Правда, как пояснила певица, перелет в бизнес-классе — удовольствие не дешевое, и за свои деньги она вряд ли себе бы такое позволила. После этого Гырдымова начала юморить по поводу того, что у нее появилась куча бизнес-идей по проведению тренингов и вебинаров «для девочек».

Ранее «URA.RU» рассказывало, как Монеточка спела гимн СССР на фоне американского флага во время съемок нового клипа. После этого певицу резко раскритиковали коммунисты, заявив о недопустимости подобного сочетания.