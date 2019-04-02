Тимошенко озвучила свою позицию по выборам президента Украины

Кандидат на пост главы Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что действующий лидер государства Петр Порошенко сфальсифицировал свои результаты на президентских выборах 31 марта. Такое заявление Тимошенко сделала на брифинге для журналистов, прошедшем 2 апреля.
«Петром Порошенко выборы были сфальсифицированы», — приводят argumenti.ru слова Юлии Тимошенко. Кроме того, прошедшие в минувшее воскресенье выборы она назвала фарсом.
Ранее сообщалось, что в гонке за пост президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. Его ближайший оппонент — действующий президент страны Петр Порошенко — 16,6%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% украинцев. Второй тур выборов президента на Украине должен состояться 21 апреля.