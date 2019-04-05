Сибирских инвалидов заподозрили в «подработке» коллекторами

Инвалиды, по версии прокуроров, обзванивали должников и требовали их погасить свои неоплаченные кредиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественную организацию инвалидов «Благое дело» в Новосибирске заподозрили в коллекторской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Некоммерческая организация „Благое дело“ осуществляла деятельность по взысканию с физических и юридических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Благое дело», по словам прокуроров, — некоммерческая организация, которая не имеет права работать в коллекторской сфере. После проверки организации инвалидов предъявили исковое заявление, уточняет ИА FlashSiberia. Материалы дела переданы в Центральный районный суд Новосибирска.