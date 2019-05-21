Экс-глава спецслужбы Израиля заявил о «поражении» Запада на Украине

Яков Кедми считает, что Евросоюз и США потеряли интерес к Украине Фото: Wikipedia/ Mark Nakoykher

новость из сюжета Война на Украине

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что планы Запада ослабить позицию России на украинском направлении реализовать не удалось. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Президент США Дональд Трамп не знает, как вписывается Украина в интересы его страны», — сказал Кедми, отмечая, что изменение курса внешней политики Америки и Евросоюза (ЕС) по отношению к Украине является главным свидетельством «провала» Запада.

На данный момент политики США на Украине как таковой уже не существует, считает дипломат. По словам Кедми, американская сторона намеревалась подобраться к границам России во время госпереворота на Украине, который произошел в 2014 году, но эти попытки не увенчались успехом. «Рухнули планы придвинуть флот и базы к Ростову», — сказал эксперт.

С того времени перестал уделять много внимания Украине и ЕС, сделав акцент на России и Китае. Также Евросоюз обеспокоен недопониманием с США. Ранее в Германии, одной из главных игроков ЕС, заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США, пишет «Национальная служба новостей». Журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер в своей статье написал, что немецко-американская дружба перестала существовать спустя несколько лет после вступления Трампа в должность президента США.