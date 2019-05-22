На Украине предупредили, что Зеленский будет воспитывать Россию «кнутом и пряником»

Новый украинский лидер Владимир Зеленский в отношениях с Россией будет использовать метод «кнута и пряника». Об этом сообщил глава администрации президента Андрей Богдан телеканалу «112 Украина».
«Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника», — сказал он, отвечая на вопрос о взаимодействии новой украинской власти с Кремлем. «С одной стороны, мы посылаем сигналы России, что готовы разговаривать, готовы к компромиссам», — пояснил чиновник. «И, конечно, мы должны идти и другим путем — кнута», — добавил глава президентской администрации. Он уточнил, что имеет в виду просьбу Киева к иностранным государствам усилить давление на Москву. «Для достижения цели все способы для нас приемлемы», — заявил глава администрации.
Избранный президент Зеленский вступил в должность 20 мая, напоминает издание «Дни.ру». Украинский лидер заявил, что распускает Верховную Раду из-за того, что она не вызывает доверия у народа, уточняет «Национальная служба новостей».
Ранее Зеленский попросил США ужесточить санкции в отношении Москвы и помочь Киеву справиться с «российской агрессией в Донбассе и в Крыму». Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года, после проведения всенародного референдума. Украина до сих пор не признает территорию российской. Донбасс в 2014 году отказался подчиняться пришедшей к власти в результате «Майдана» команде экс-президента Украины Петра Порошенко. Восток страны объявил себя Донецкой и Луганской независимыми республиками.