25 мая 2019

На Украине хотят арестовать имущество Порошенко

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 02:45
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Украина. Петр Порошенко. Военные, дегустация, порошенко петр
Петр Порошенко может остаться без имущества не только на родине, но и в офшорахФото: Официальный сайт президента Украины

Соратник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов инициирует обращение об аресте всех активов экс-главы Украины Петра Порошенко. Как считает адвокат, суд должен арестовать все, что «шевелится».

«Нужно переписать декларацию Порошенко прямо в ходатайство следователя об аресте всего, что „шевелится“ в его декларации: банковские счета, все акции, активы, облигации госзайма, в том числе его офшорные компании», — цитирует Портнова телеканал 360.

В свою очередь специализированная антикоррупционная прокуратура Украины собирается допросить Порошенко по уголовному делу о коррупции в энергогенерирующей компании «Центрэнерго», пишет RT. Предполагается, что допрос бывшего украинского лидера состоится в июне.

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