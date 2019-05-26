На Украине хотят арестовать имущество Порошенко

Петр Порошенко может остаться без имущества не только на родине, но и в офшорах Фото: Официальный сайт президента Украины

Соратник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов инициирует обращение об аресте всех активов экс-главы Украины Петра Порошенко. Как считает адвокат, суд должен арестовать все, что «шевелится».

«Нужно переписать декларацию Порошенко прямо в ходатайство следователя об аресте всего, что „шевелится“ в его декларации: банковские счета, все акции, активы, облигации госзайма, в том числе его офшорные компании», — цитирует Портнова телеканал 360.

В свою очередь специализированная антикоррупционная прокуратура Украины собирается допросить Порошенко по уголовному делу о коррупции в энергогенерирующей компании «Центрэнерго», пишет RT. Предполагается, что допрос бывшего украинского лидера состоится в июне.