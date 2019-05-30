29 мая 2019

На Украине разбился военный вертолет

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 11:02
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Украина. Петр Порошенко. Военные, вертолет
При крушении погибли четыре члена экипажаФото: Официальный сайт президента Украины

В Ровенской области Украины разбился военный вертолет Ми-8. По предварительным данным, в крушении погибли четыре человека.

«Погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — приводит RT заявление пресс-службы Сухопутных войск страны. Ми-8 выполнял тренировочный полет, уточняет «Национальная служба новостей». Причины катастрофы не установлены.

В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели. Расследованием крушения займутся комиссии, сформированные Минобороны и Генеральным штабом Украины.

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