На Украине разбился военный вертолет

При крушении погибли четыре члена экипажа Фото: Официальный сайт президента Украины

В Ровенской области Украины разбился военный вертолет Ми-8. По предварительным данным, в крушении погибли четыре человека.

«Погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — приводит RT заявление пресс-службы Сухопутных войск страны. Ми-8 выполнял тренировочный полет, уточняет «Национальная служба новостей». Причины катастрофы не установлены.

В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели. Расследованием крушения займутся комиссии, сформированные Минобороны и Генеральным штабом Украины.