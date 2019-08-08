Россияне смогут оплачивать коммуналку на кассах магазинов

Оплатить коммунальные услуги на кассе магазинов смогут жители малонаселенных районов
Жители отдаленных населенных пунктов в России смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«Клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата коммунальных услуг», — приводит РИА «Новости» позицию Сбербанка, запустившего ранее проект по повышению доступности финуслуг.
Также Сбербанк предоставил возможность жителям малонаселенных районов России снимать наличные на кассах магазинов. Так, россияне, имеющие дебетовые карты банка систем Visa и Mastercard, с июля могут снять до пяти тысяч рублей при любой покупке в одной из сетей, уточняет агентство Nation News.