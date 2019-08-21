В Сети критикуют президента Украины Владимира Зеленского из-за огромного кортежа, в котором украинцы насчитали 26 автомобилей. Жители страны не понимают, от кого прячется их гарант Конституции.
Кадры с кортежем Зеленского в Facebook опубликовал украинский журналист Александр Гончаров. Он отметил, что лидер Украины и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в сопровождении полицейских автомобилей возвращались в Киев из Бабьего Яра, где почтили память жертв нацистов.
Украинцев, впрочем, интересовал не маршрут президентского кортежа, а его количество. «Такое впечатление, что в этой стране могут напасть на каждом шагу, поэтому нужно столько полиции для сопровождения», — говорится в комментарии Irina B. Pavlikovska в соцсетях. «Вот вам ваш слуга народа, во всей красе», — написал Konstantyn Parko. «Не хило на велике ездит», — добавила Вера Александрова.
Еще перед президентскими выборами Владимир Зеленский пообещал украинцам отказаться от кортежей и пересесть на велосипед. Теперь же он убежден, что «две или три машины без „мигалок“ не мешают дорожному движению».