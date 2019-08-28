Уральские медсестры готовят «итальянскую забастовку» Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня 28 августа, среда. Главные новости дня:

Сотрудники Пенсионного фонда продавали личные данные россиян негосударственным фондам. Из-за этого граждане страны потеряли доход от пенсий.

Россияне задолжали за коммуналку миллиарды рублей. Только в первом квартале 2019 года не выплачено полтриллиона, но это еще не все долги.

Скандал с уволившимися уральскими врачами набирает обороты. Низкие зарплаты оказались не главной причиной массового ухода медиков в Нижнем Тагиле. Из-за нехватки сотрудников хирургов заставляли перерабатывать. Однако кремлевский врач раскритиковал уральских медиков, ссылаясь на этику. А медсестры Красноуральска Свердловской области поддержали коллег и решили устроить «итальянскую забастовку». В ситуацию уже вмешался губернатор Евгений Куйвашев.

Тема массовых увольнений врачей не прошла мимо Госдумы. Депутат по охране здоровья Алексей Куринный в интервью «URA.RU» рассказал, почему люди уходят из медицины, сколько зарабатывают врачи в провинции и почему доктора мечтают уехать за границу.

На Урале врачи скрыли смерть матери троих детей после удаления зуба. Во время операции медики совершили ошибку, из-за которой женщина скончалась. О ситуации решили никому не говорить, но прокуратура узнала правду.

Детская площадка в екатеринбургском сквере превратилась в «месиво» сразу после открытия. Резиновое покрытие, которое должно защищать детей от падения, раскрошилось из-за дождя. Глава района обвинил во всем подрядчика.