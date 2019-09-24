Трамп выдвинул условия оказания помощи Украине

Президент США хочет, чтобы Европа тоже помогала Украине Фото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет финансово помогать Украине, пока это не начнут делать другие страны. Такое заявление американский лидер сделал в штаб-квартире ООН.

По словам Трампа, Украине помогают только США, другие страны, в том числе Европа, этого не делают. «Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» — цитирует американского президента РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Трамп распорядился временно остановить перевод почти 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Такое поручение он дал исполняющему обязанности начальника штаба Мику Малвани за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиров Зеленским. Причиной такого решения могли стать подозрения в коррупции на Украине, напоминает агентство Nation News.