Минобороны снимет фильм о «подвиге русского солдата» в Сирии

Фильм, посвященный войне в Сирии, выйдет в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый фильм, посвященной военным действиям и гуманитарной помощи российских военнослужащих в Сирии, выйдет в прокат в 2020 году. С такой новостью к СМИ обратился референт Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ Рустэм Клупов.

«[В фильме о Сирии] затронута в целом деятельность нашей группировки войск — и миротворческая, и гуманитарная, и деятельность подрывная со стороны западных государств», — рассказал Клупов ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент Министерство обороны РФ совместно с Главным военно-политическим управлением ВС РФ заняты производством военного кино. Так, помимо фильма о действиях российских военных в Сирии, на экранах появятся картины на тему Великой Отечественной войны и 75-летия Победы, «на тему подвига русского и российского солдата на поле брани».

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил об открытии киностудии для производства военно-патриотических фильмов, передает агентство Nation News.