Финалистка «Холостяка» с Батрутдиновым оценила бывшую помощницу Ройзмана

Экс-финалистка «Холостяка» отметила искренность Елизаветы Аниховской Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Финалистка шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская оценила бывшую помощницу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и «Мисс-Екатеринбург 2016» Елизавету Аниховскую, которая вышла в финал шоу «План Б» на канале ТНТ. В новом выпуске программы Ржаксенская помогала шоумену Тимуру Батрутдинову определиться с выбором девушки.

«Мне очень понравилась Лиза. Она ответственная, такая „я не умею, но возьмусь“. Мне нравится, что у нее есть характер. Она достаточно улыбчивая и светлая. Мне кажется, она не такая простая», — рассказала о своем впечатлении от Аниховской экс-участница «Холостяка». Ржаксенская отметила, что девушка молода, но то, что ей 21 год, можно понять только по внешности. Также бывшая финалистка шоу с участием Батрутдинова обратила внимание на искренность Аниховской.

Галина Ржаксенская в 2015 году участвовала в шоу «Холостяк», где боролась за сердце Тимура Батрутдинова. Девушка дошла до финала, но шоумен в последнем выпуске выбрал не ее.