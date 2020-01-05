Российских туристов в Таиланде заставили публично извиняться за секс на пляже

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За непристойное поведение туристы заплатили более 10 тысяч рублей штрафаФото: Josh Spires/unsplash.com

В Таиланде туристы из России в новогоднюю ночь занялись сексом на пляже. Молодой паре пришлось заплатить штраф и публично извиниться на камеру.

«Молодых людей заметили другие отдыхающие. Они сняли пару на видео, после чего сообщили о непристойном поведении в полицию», — сообщает телеканал НТВ. Полиция обнаружила нарушителей в отеле с помощью камер видео наблюдения.

Туристы получили наивысшее из возможных наказаний за данное преступление — штраф в размере 5 000 бат, что составляет чуть больше 10 тысяч рублей. Также им пришлось на видеокамеру извиниться за свое поведение. Россияне заверили, что занялись любовью, так как не заметили людей поблизости.

Подобный инцидент в Таиланде произошел в 2018 году. Тогда туристов депортировали из Таиланда и запретили въезд в страну на десять лет, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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