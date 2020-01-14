В России объяснили, почему водители недовольны ОСАГО

Россияне чаще всего недовольны обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО), потому что не получают деньги в случаях, которые не являются страховыми. Такое мнение высказал глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.
«Отказ в выплате точно не оставит человека довольным, а страховая компания может и должна отказывать в выплате, если событие не страховое», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
Помимо этого, Цыганов указывал на другие факторы, которые влияют на мнение водителей. Так, эксперт отмечает, что некоторых автолюбителей не устраивает, что машину ремонтируют не в день обращения. Другие остаются недовольны из-за того, что авто чинит незнакомый мастер. «Но есть и такие факторы, как неполнота выплаты или попытка занижения выплаты, что точно раздражает любого автовладельца», — подытожил специалист.
Своим мнением Цыганов поделился после того, как Финансовый университет провел исследование на тему отношения россиян к ОСАГО. Опрос показал, что 73% респондентов довольны качеством работы страховщиков. В свою очередь, 20% опрошенных были полностью разочарованы в ОСАГО. При этом 7% водителей заявили, что скорее недовольны этим видом страхования.