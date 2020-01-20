Американский журналист предложил фигуристке Туктамышевой выступать за другую страну

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Елизавете Туктамышевой порекомендовали сменить гражданствоФото: Instagram, Елизавета Туктамышева

Американский спортивный журналист Филип Херш предложил российским фигуристкам, в том числе Елизавете Туктамышевой, сменить гражданство. Об этом Херш написал в своем Twitter.

«Смотря на выступления девушек на чемпионате Канады, российским фигуристкам стоит начать изучать семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них канадских корней. Лиза Туктамышева, займешься этим?» — написал журналист. По его словам, если бы национальные квоты не были ограничены, то российские фигуристки выступали бы на международных чемпионатах под флагами других стран и получали бы первые места, пишет RT.

Ранее на чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и не смогла пробиться в основной состав сборной на предстоящий чемпионат Европы. Позже ей предложили прокомментировать данное мероприятие на «Первом канале». На предстоящем турнире вместо Туктамышевой выступят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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