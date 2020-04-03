Уральская красавица Никитчук госпитализирована с подозрением на коронавирус

«Мисс Екатеринбург 2014» и «Мисс Россия 2015» София Никитчук доставлена в московскую инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Софию увезли в больницу, сейчас она проходит лечение и ждет окончательных результатов анализов», —говорится в сообщении. Уточняется, что 26-летняя модель отдыхала в Куршавеле. Приехав, почувствовала боль в горле и затрудненное дыхание.
На момент публикации новости оперативный комментарий представителя больницы взять не удалось. Телефон самой Никитчук недоступен. Ее PR-менеджер попросила направить вопрос в мессенджер, но ответа пока не поступило.
Ранее сообщалось, что 24 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус певца Льва Лещенко и его супругу. Тест на инфекцию у них оказался положительным. В настоящий момент супруги проходят лечение, передает газета «Дни.ру». С подозрением на коронавирус был госпитализирован и певец Игорь Николаев. Однако позже COVID-2019 у него не подтвердился.
В настоящий момент коронавирусом в России 4149 человек. 34 пациент скончался.
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