Уральская красавица Никитчук госпитализирована с подозрением на коронавирус

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Мисс Екатеринбург 2015, никитчук софия, герой uraru
Софию Никитчук доставили в московскую больницуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

«Мисс Екатеринбург 2014» и «Мисс Россия 2015» София Никитчук доставлена в московскую инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Софию увезли в больницу, сейчас она проходит лечение и ждет окончательных результатов анализов», —говорится в сообщении. Уточняется, что 26-летняя модель отдыхала в Куршавеле. Приехав, почувствовала боль в горле и затрудненное дыхание.

На момент публикации новости оперативный комментарий представителя больницы взять не удалось. Телефон самой Никитчук недоступен. Ее PR-менеджер попросила направить вопрос в мессенджер, но ответа пока не поступило.

Ранее сообщалось, что 24 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус певца Льва Лещенко и его супругу. Тест на инфекцию у них оказался положительным. В настоящий момент супруги проходят лечение, передает газета «Дни.ру». С подозрением на коронавирус был госпитализирован и певец Игорь Николаев. Однако позже COVID-2019 у него не подтвердился.

В настоящий момент коронавирусом в России 4149 человек. 34 пациент скончался.

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© Служба новостей «URA.RU»
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