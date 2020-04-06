В Минтруде объяснили, как россияне могут получить деньги на детей до трех лет

Семьи с маленькими детьми получат по пять тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выплаты на детей до трех лет, которые анонсировал президент России Владимир Путин в своем видеообращении, смогут получить семьи, которые полностью потратили маткапитал и те, у кого он еще остался. Об этом сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

«Выплаты будут получать те семьи, у которых право на материнский капитал возникнет до 1 июля 2020 года», — цитирует ее «Российская газета». По ее словам, семья получит выплату за полный месяц, независимо от даты рождения непосредственно внутри месяца. Например, если ребенок родился в конце июня, семья получит месячную выплату.

Баталина добавила, что подать заявление на такую выплату граждане могут до октября. Те, кто обратится с апреля по июль будут получать выплаты ежемесячно. Те, кто подаст заявление с июля по октябрь, будут получать выплаты одним платежом за три месяца.

Ранее Путин объявил, что с апреля все семьи, которые имеют право на маткапитал, будут дополнительно получать пять тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Также президент поручил правительству более активно работать над тем, чтоб семьи получали выплаты на детей от трех до семи лет, о которых глава государства рассказал в своем послании Федеральному собранию, напоминает «Национальная служба новостей».