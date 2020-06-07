Во Франции из вина решили делать антисептик для рук

Спирт из вина будут использовать фармацевтические и косметические компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Виноделы во Франции начнут перерабатывать вино в антибактериальные средства. Такая мера необходима, чтобы сократить издержки в связи с снижением продаж во время кризиса.

«Агентство сельского хозяйства страны [Франции] заявило, что французские виноделы должны превратить непроданное вино в гель для рук и этанол», — пишет The Guardian. Отмечается, что полученный спирт будет использоваться фармацевтической и косметической промышленностью, а также для производства дезинфицирующих средств для рук.

Главный педиатр Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Продеус заявил, что чрезмерное употребление антисептика для рук может нанести вред. По его словам, это может привести к тому, что слабые бактерии погибнут, а сильные размножатся и станут неуязвимыми, передает телеканал 360. К похожим последствиям может привести дезинфекция домов и подъездов, рассказал врач и телеведущих Александр Мясников.

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