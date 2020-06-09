Звездные адвокаты отказываются защищать Ефремова

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Спектакль
Михаил Ефремов обратился к двум адвокатам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Звездные адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский отказались защищать актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП. Об этом они сообщили журналистам.

«Мне поступило такое предложение, но я его не принял», — цитирует Добровинского РИА «Новости». Стукалова обосновала отказ высокой занятостью.

Все правозащитники уже работали с громкими делами звезд. Татьяна Стукалова ранее защищала футболиста Александра Кокорина по делу о драках, а Александр Добровинский помогал певцу Филиппу Киркорову в суде с музыкантом Дидье Маруани о плагиате.

В понедельник вечером Ефремов протаранил автомобиль Lada. Водитель авто погиб. Правоохранители выяснили, что Ефремов был пьян, когда сел за руль. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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