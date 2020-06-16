Коронавирус будет становиться еще заразнее. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня 16 июня — 188 день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 98-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса Coronavirus-monitor, количество заболевших в мире достигло 8 146 386 (+83 298 за минувшие сутки), выздоровели 4 212 398 (+25 041), а погибло 440 791 (+469) человек. Лидером по заболеваемости остаются США (2 182 950), но там также начали фиксировать большее количество выздоровевших: за сутки более восьми тысяч человек. Больше выздоровлений только в Бразилии — 11 тысяч за сутки, но и общее число заболевших там продолжает расти — 891 556 случаев. На третьем месте остается Россия с 538 016 заразившихся.

Когда изобретут вакцину от коронавируса?

В России начнутся испытания вакцины от коронавируса на людях до конца лета, заявил гендиректор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов. Он предположил, что к концу августа уже будут известны результаты клинических испытаний, а мощности для выпуска вакцин будут развернуты к осени или началу зимы. Об испытаниях вакцины также рассказал и. о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, который отметил, что они пройдут в июле, , а принять в них участие смогут добровольцы.

Для больных, которые только попали в реанимацию из-за коронавируса теперь больше шансов спасти жизнь. Китайские врачи вывели «формулу смерти», которая помогает врачам вычислить пациентов с высоким риском летального исхода и оказать им своевременную терапию на ранней стадии COVID-19.

Ситуация в России

В стране постепенно снижается количество заразившихся коронавирусом, за сутки зафиксирована чуть больше 8 тысяч случаев новых заражений, всего заболевших 538 016, вылечились от инфекции 284 751 пациентов, а погибли — 7 130 человек.

Неравномерную статистику по выздоровлениям пациентов по дням недели медики объяснили «техническим моментом». По их словам, «лесенка» образуется из-за того, что больных в выходные не выписывают, а пик приходится на вторник, когда готовы все результаты и проведена необходимая «бумажная работа».

Для восстановления экономики России в кризис, вызванный пандемией, необходимо ввести налог для олигархов, считает депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский. Он заявил, что российские миллиардеры заработали богатства не на собственных разработках высокоинтеллектуальных продуктов, а на природных ресурсах. Теперь, по словам парламентария, настала пора отдать половину доходов простым россиянам. которые погрязли в кредитах. О том, что кредитов много, и гражданам их платить все труднее, свидетельствует рекордный прирост плохих долгов по кредиткам. Объем задолженности по кредитным картам за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года.

Сразу 13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за эпидемиологической ситуации в регионах. Известно, что парады отменяются в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

В Тобольске (Тюменская область) принято решение отменить празднование Дня города. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Максим Афанасьев. Обычно день рождения города отмечали в последнее воскресенье июня, которое в этом году выпадает на 28 июня.

Что происходит в мире?

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем был в Ухане. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. Сейчас, по словам вирусолога, проводится намного больше тестов, но «полученные результаты всё равно стали неожиданностью». Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявил, что за сутки китайские медики выявили в материковой части страны 40 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах находится 210 пациентов с COVID-19.

По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут более 200 тысяч человек. К такому выводу пришли в Институте систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон. Власти страны отозвали свое разрешение на применение гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом. Специалисты пришли к выводу, что рекомендованная ранее схема применения препаратов «едва ли может иметь антивирусное действие».

В Турции признали, что не справляются со вспышкой COVID в стране. Министр здравоохранения Фахреттин Кока рассказал о 1195 подтвержденных случаях заболевания за сутки, в результате чего общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 175 218.

Премию «Оскар» из -за коронавируса перенесли на апрель 2021 года, а « Евровидение» , которое также отменили в этом году из-за пандемии, решили провести в 2021 году с 18 по 22 мая. Мероприятие организуют в комплексе Ahoy в Роттердаме.

Прогнозы экспертов

НИИ гриппа прогнозирует новый подъем заболеваний коронавирусом осенью. «Это будет накладывать определенные сложности по проведению диагностики этого заболевания и по лечению. И в целом мы говорим, что мы знаем об этом возбудителе фактически всего полгода и поэтому делать слишком оптимстичные прогнозы (нельзя)», — заявил директор Дмитрий Лиознов.

Меры профилактики позволят россиянам пережить вторую волну коронавируса без самоизоляции, заявил телеведущий и руководитель информцентра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников. Он отметил, что COVID-19 может стать одним из респираторных заболеваний, которое будет обостряться осенью, а потому надо выработать хорошие привычки: обтираться холодной водой, правильно питаться, следить за весом и отказаться от курения. Однако доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что коронавирус будет становиться еще заразнее . По его словам, вероятность второй волны COVID-19 в России — 100 процентов, поскольку коронавирус «вообще никуда не денется».