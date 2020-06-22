Елена Воробей рассказала о пневмонии после коронавируса

Томография показала наличие пневмонии у юмористки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Юмористка Елена Воробей борется с пневмонией после того, как смогла вылечиться от коронавируса. О своем состоянии артистка рассказала журналистам.

В начале июня Воробей в своем Instagram рассказала о том, что заразилась COVID-19. Серьезных признаков заболевания у артистки не было — только легкое покашливание. Позже томография показала наличие пневмонии.

«Я еще не полностью от пневмонии избавилась. Коронавирус я победила. Сегодня я ездила к докторам. Поздравляла их со всеми праздниками. Заодно прошла обследование. Пока еще пневмония есть», — цитирует Воробей телеканал «Пятый». По словам юмористки, она уже приступила по мере возможности к активной деятельности. Так, вчера Воробей приняла участие в съемках на телевидении.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.