21 июня 2020

Елена Воробей рассказала о пневмонии после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Томография показала наличие пневмонии у юмористки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Юмористка Елена Воробей борется с пневмонией после того, как смогла вылечиться от коронавируса. О своем состоянии артистка рассказала журналистам.

В начале июня Воробей в своем Instagram рассказала о том, что заразилась COVID-19. Серьезных признаков заболевания у артистки не было — только легкое покашливание. Позже томография показала наличие пневмонии.

«Я еще не полностью от пневмонии избавилась. Коронавирус я победила. Сегодня я ездила к докторам. Поздравляла их со всеми праздниками. Заодно прошла обследование. Пока еще пневмония есть», — цитирует Воробей телеканал «Пятый». По словам юмористки, она уже приступила по мере возможности к активной деятельности. Так, вчера Воробей приняла участие в съемках на телевидении.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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