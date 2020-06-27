Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли, пишет « Национальная служба новостей ».

Ранее в Нидерландах исключили версию о том, что малайзийский Boeing рейса MH17 сбил украинский ракетно-зенитный комплекс «Бук ». Дело в том, что правоохранительные органы не нашли подтверждений этому.

«„Бук“ сбил „Сушку“», — цитирует Пулатова издание NRC. Прокуратура утверждает, что в момент инцидента в небе не было никаких других самолетов, кроме MH17, а в теле погибших якобы найдены обломки ракеты с «Бука».

Согласно записям, после запуска ракеты подозреваемые по делу украинец Леонид Харченко и россиянин Сергей Дубинский, предположили, что сбили самолет ВСУ. Также Дубинский позвонил еще одному подозреваемому соотечественнику Олегу Пулатову и уточнил насчет запуска ракеты.

Нидерландская прокуратура предоставила в окружном суде Гааги запись телефонного разговора, из которой следует, что на месте крушения был произведен запуск ракеты «Бук». Об этом сообщает издание NRC.

В прокуратуре отметили, что никаких других самолётов, кроме MH17, 17 июля 2014 года ополчение не сбивало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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