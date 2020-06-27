Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Нидерландская прокуратура предоставила в окружном суде Гааги запись телефонного разговора, из которой следует, что на месте крушения был произведен запуск ракеты «Бук». Об этом сообщает издание NRC.
Согласно записям, после запуска ракеты подозреваемые по делу украинец Леонид Харченко и россиянин Сергей Дубинский, предположили, что сбили самолет ВСУ. Также Дубинский позвонил еще одному подозреваемому соотечественнику Олегу Пулатову и уточнил насчет запуска ракеты.
«„Бук“ сбил „Сушку“», — цитирует Пулатова издание NRC. Прокуратура утверждает, что в момент инцидента в небе не было никаких других самолетов, кроме MH17, а в теле погибших якобы найдены обломки ракеты с «Бука».
Ранее в Нидерландах исключили версию о том, что малайзийский Boeing рейса MH17 сбил украинский ракетно-зенитный комплекс «Бук». Дело в том, что правоохранительные органы не нашли подтверждений этому.
Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли, пишет «Национальная служба новостей».