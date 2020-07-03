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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Выехав на встречную полосу в нетрезвом состоянии, артист врезался в другую машину. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, напоминает « Федеральное агентство новостей ». Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и признался, что не знает, как жить дальше. Родственники погибшего водителя отказались от компенсации .

Также адвокат заявил, что пока не говорил Ефремову, что в деле появился уже четвертый потерпевший . Объясняет это тем, что артист «и так мучается», а родственники погибшего «устроили шоу». Однако артист узнает о Валерии, когда на днях будет изучать документы у следователя.

«Мне кто-то звонил от Валерия на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был. Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет», — цитирует адвоката издание StarHit. Пашаев подчеркнул, что появление еще одного сына Захарова не изменит ход уголовного дела, потому что размер компенсации определит суд.

Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова — второй сын погибшего Сергея Захарова Валерий — вышел на связь с адвокатом артиста. Об этом заявил сам защитник Ефремова Эльман Пашаев.

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