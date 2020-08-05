Глава еще одного региона России заразился коронавирусом

Бату Хасиков заразился COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Глава Калмыкии Бату Хасиков болен коронавирусом. Информация об этом распространилась в telegram-каналах.
«Столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат», — заявил Хасиков на видео, распространенном в telegram-каналах. Хасиков отметил, что его состояние позволяет ему не отходить от дел и продолжать работу в удаленном формате.
За время пандемии в Калмыкии было зарегистрировано 2788 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 2072 жителя республики, скончалось, по официальным данным, 40 человек.
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