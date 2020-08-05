Глава еще одного региона России заразился коронавирусом

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Бату Хасиков заразился COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Калмыкии Бату Хасиков болен коронавирусом. Информация об этом распространилась в telegram-каналах.

«Столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат», — заявил Хасиков на видео, распространенном в telegram-каналах. Хасиков отметил, что его состояние позволяет ему не отходить от дел и продолжать работу в удаленном формате.

За время пандемии в Калмыкии было зарегистрировано 2788 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 2072 жителя республики, скончалось, по официальным данным, 40 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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