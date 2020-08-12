Познер назвал Лукашенко худшим продуктом СССР

Россия должна пересмотреть свои отношения с Белоруссией, считает Владимир Познер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко — продукт советского режима в худшем виде. С таким заявлением выступил журналист Владимир Познер.

«Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — написал Познер в колонке на своем сайте. Он отметил, что сущность Лукашенко была понятна задолго до сегодняшних событий в Белоруссии.

События, происходящие в Белоруссии до президентских выборов, во время них и после них, подтверждают этот тезис, отметил Познер. По его словам, применение слезоточивого газа, стрельба по людям, избиение граждан и прочие меры, к которым прибегает Лукашенко, говорят о том, что он превратил Белоруссию в полицейское государство.

Познер рассказал, как около 25 лет назад приезжал на встречу с Лукашенко вместе с другими журналистами. Во время ужина ему предложили сказать тост в честь Лукашенко, однако Познер заявил, что промолчит. «Мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего», — процитировал себя Познер.

Россия имела близкие отношения с Лукашенко из-за геополитических интересов, отметил он. Однако из-за устроенного в Белоруссии насилия над народом власти РФ должны внести в отношения изменения, показав, что Москве не все равно, кто является ее союзниками, заключил Познер.

Протесты накрыли Белоруссию 9 августа после объявления официальных результатов президентских выборов. Экзитполы показывали, что оппонент Лукашенко Тихановская набирала около 80% голосов, однако в ЦИК заявили, что в районе 80% получил Лукашенко, напоминает RT. Люди вышли на улицы, силовики стали жестоко избивать протестующих и открывать по ним огонь. Несколько человек погибли.

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