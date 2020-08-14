14 августа 2020

На Украине разочаровались в Беларуси после выдачи бойцов ЧВК

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, боец, боевики, армия, ополчение, оружие, автоматчики, луганск, захват мвд
Беларусь использовала бойцов ЧВК «в качестве разменной карты» Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко использовал задержанных в Минске бойцов ЧВК Вагнера «в качестве разменной карты». Такое мнение высказал заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

«Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с Россией — и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России», — цитируют Енина «Ведомости». Замглавы МИД подчеркнул, что теперь «предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе».

Несколько часов назад стало известно, что 32 задержанных бойца ЧВК вернулись из Белоруссии в Россию. Посол РФ при этом заявил, что передаче граждан помогло профессиональное взаимодействие российской и белорусской прокуратур, передает РИА «Новости». Боевиков задержали в Белоруссии в конце июля. Местные власти подозревали, что военные приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его российскому коллеге Владимиру Путину удалось договориться о разрешении ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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