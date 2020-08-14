Глава государства за 2019 год заработал менее 10 миллионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пессимизм в отношении перспектив возвращения к докризисному уровню спроса на энергоносители повлиял на биржевые курсы. Баррель североморской нефтяной смеси Brent за прошедший день потерял в цене 0,71% и закрепился на отметке 44,64 доллара. Курс сентябрьских фьючерсов на техасскую WTI также показал отрицательную динамику и опустился до 41,93 доллара за баррель (-0,73%).

Российская валюта, напротив, в противовес нефтяным фьючерсам завершила неделю укреплением позиций. По итогам пятничных торгов доллар потерял в цене по отношению к рублю 80 копеек — до 72,92 рубля. Евро потерял 57 копеек и торгуется за 86,40 рубля.

Ситуация в России

Правительство РФ отчиталось о доходах за 2019 год. Самым богатым чиновником по итогам года стал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 586 миллионов рублей. Также в топ-3 вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, задекларировавший доход в 432 миллиона, и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с 180 миллионами рублей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам 2019 года заработал 18 миллионов рублей, вице-премьер Татьяна Голикова — 14,8 миллиона. Глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о доходе в 12,8 миллиона, глава МИД Сергей Лавров — 8,4 миллиона. Министр обороны Сергей Шойгу заработал 12,5 миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин задекларировал доход в 9,7 миллиона рублей. В собственности у главы государства две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж, машиноместо и два автомобиля — ГАЗ М-21 и «Нива». Также в декларации Путина указан автоприцеп «Скиф».

В МИД РФ предложили с 2021 года отказаться от бесплатных вывозных рейсов для россиян, оказавшихся без средств к существованию за границей. Гражданам РФ, которые воспользуются помощью, по возвращению домой придется компенсировать государству потраченные на трансфер деньги.

Российский малый бизнес может рассчитывать на помощь от государства сразу после регистрации. В Минэкономразвития предложили проводить ежемесячный мониторинг предприятий и оперативно предоставлять им субсидии и другие преференции.

«Роснефть» отчиталась об убытке в 113 миллиардов рублей по итогам первого полугодия. Основными причинами стали снижение цен на нефть и падение спроса, а также подписанная сделка о сокращении добычи углеводородов.

Ситуация в мире

Власти США заявили о задержании четырех иранских танкеров с нефтью , направлявшихся в Венесуэлу. По данным американского минюста, взятые под контроль суда суммарно перевозили около 1,1 миллиона баррелей «черного золота». Поставки топлива велись в обход санкций, введенных США в отношении Каракаса и Тегерана, что и стало причиной задержания.

Евросоюз введет санкции в отношении официальных лиц Республики Беларусь за нарушение прав человека. В ходе дискуссии министров иностранных дел 27 государств ООН будет составлен список несущих ответственность за применение насилия в отношении протестующих. Помимо этого, европейская комиссия предложит властям Белоруссии содействие в налаживании диалога с оппозицией.

Прогнозы и мнения экспертов

Российская экономика переживает кризис лучше, чем ожидалось , заявил глава Минэкономики РФ Максим Решетников. По его словам, в стране реализуются многие финансовые программы, благодаря которым последствия коронавируса ударили по России не так сильно, как по соседним странам.

Во время карантина по коронавирусу прекратили свою работу около 20% всех российских турагентств. По мнению гендиректора туроператора TUI Тараса Демура, к концу года этот процент может увеличиться до 30 . Демур считает, что в скором времени в стране останется несколько крупных туроператоров, которые поглотят остальные мелкие компании.

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