Пессимизм в отношении перспектив возвращения к докризисному уровню спроса на энергоносители повлиял на биржевые курсы. Баррель североморской нефтяной смеси Brent за прошедший день потерял в цене 0,71% и закрепился на отметке 44,64 доллара. Курс сентябрьских фьючерсов на техасскую WTI также показал отрицательную динамику и опустился до 41,93 доллара за баррель (-0,73%).
Российская валюта, напротив, в противовес нефтяным фьючерсам завершила неделю укреплением позиций. По итогам пятничных торгов доллар потерял в цене по отношению к рублю 80 копеек — до 72,92 рубля. Евро потерял 57 копеек и торгуется за 86,40 рубля.
Ситуация в России
Правительство РФ отчиталось о доходах за 2019 год. Самым богатым чиновником по итогам года стал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 586 миллионов рублей. Также в топ-3 вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, задекларировавший доход в 432 миллиона, и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с 180 миллионами рублей.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам 2019 года заработал 18 миллионов рублей, вице-премьер Татьяна Голикова — 14,8 миллиона. Глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о доходе в 12,8 миллиона, глава МИД Сергей Лавров — 8,4 миллиона. Министр обороны Сергей Шойгу заработал 12,5 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин задекларировал доход в 9,7 миллиона рублей. В собственности у главы государства две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж, машиноместо и два автомобиля — ГАЗ М-21 и «Нива». Также в декларации Путина указан автоприцеп «Скиф».
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