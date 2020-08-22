Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

В США число заболевших коронавирусом снижается (Фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Причинами высокой заболеваемости коронавирусом в США являются высокая мобильность населения и слабые карантинные меры. Об этом заявил один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков.

«Население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах», — рассказал в интервью РБК Чумаков. При этом в США не был введен такой же серьезный карантин, как в Китае и в Европе, что также усугубило ситуацию.

По словам вирусолога, большинство жителей США соблюдают масочный режим и не собираются на массовых мероприятиях. В последнее время общее число новых заражений снижается. По мнению Чумакова, сейчас уже можно говорить о реальном спаде заболеваемости коронавирусом в стране. Однако в августе в США отменили рекомендацию для граждан не выезжать за границу, напоминает RNS .

США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 5,623 млн заболевших COVID-19. На втором месте по числу заболевших в мире находится Бразилия (3,532 млн), на третьем — Индия (2,975 млн). Россия занимает четвертое место — на сегодняшний день в стране выявлено 951 897 заболевших коронавирусом.

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