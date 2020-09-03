Глава Ставрополья, выходец с Ямала Владимир Владимиров высказался в поддержку школьных поборов. Во время «прямой линии» на региональном телевидении он заявил, что родителям следует скидываться на «то, что для детей будет лучше».
Владимиров во время выступления отметил, является не только главой региона, но и отцом двух школьников. Он отметил, что всегда сдает деньги «и на занавески, и на компьютеры». «Подключен к школьной группе среднего и старшего сына. Там космические баталии идут: нужно или не нужно сбрасываться, и может быть, это обязанность школы. Я согласен, что это обязанность всех нас — школе обеспечить все необходимое. Школа это обеспечивает только в рамках государственного стандарта. Когда сбрасываются на то, что для детей будет лучше, наверное, это правильно», — цитирует губернатора издание «Подъем». Владимиров также подчеркнул, что это обязанность всех «школе обеспечить все необходимое».
30 августа в департаменте госполитики Минпросвещения России родителям посоветовали обращаться в прокуратуру в случае школьных поборов. Какие поборы считаются незаконными ведомство не уточнило. Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, что поборами можно назвать сборы с родителей, если они становятся чуть ли не принудительными. При этом он отметил, что сейчас формируется поколение родителей, которые готовы удавиться из-за каждых 100 рублей, которые собирают в школе.