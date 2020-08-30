Милонов о школьных «поборах»: мамаши удавятся из-за 100 рублей

Виталий Милонов объяснил, как на самом деле нужно бороться со школьными поборами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал URA.RU, как относится к школьным «поборам». Политик уверен, что сейчас формируется поколение родителей, которые готовы удавиться из-за каждых 100 рублей, которые собирают в школе.

«Я думаю, что мы формируем целый класс, целое поколение безумных мамаш, которые готовы из-за 100 рублей удушиться, удавиться и отправить в тюрьму учителя. Ну да, ну тяжело, ну нету в школе диспенсера для антисептика, а он нужен. Ну твой же сын туда идет, твоя дочка, 100 рублей помочь-то можно. Я понимаю, когда денег нет тут и вопросов нету, но когда люди могут тратить тысячи рублей на поход в ресторан, а 100 рублей на диспенсер жалко…» — посетовал Милонов.

Политик подчеркнул, что сейчас сложное время и наступления пандемии никто не ожидал, школьный бюджет на это рассчитан не был. Поэтому, если школа просит скинуться на что-то по 100-150 рублей и это не критично для родителя, то в этом нет ничего плохого.

Чтобы организовать сбор необходимых средств, в школах нужно формировать родительские комитеты, предложил Милонов. Они должны быть созданы совместно администрацией школы и родителями. Такие комитеты могут взять на себя функцию согласования трат между родителями и школой. Кроме того, так можно будет «не оставлять один на один учителей с яжматерями, которые будут по каждому поводу писать на учителя в прокуратуру», — считает политик.

Милонов объяснил, что поборами можно назвать сборы с родителей, если они становятся чуть ли не принудительными. Недопустим сбор денег, от которого нельзя отказаться, когда заплатить не позволяет материальное положение, говорит депутат. «Я против поборов, мне глубоко неприятны все эти Снежанны Денисовны, которые наживаются за счет родителей», — заключил Милонов.

30 августа в департаменте госполитики Минпросвещения России родителям посоветовали обращаться в прокуратуру в случае школьных поборов. Какие поборы считаются незаконными ведомство не уточнило.

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