Голикова рассказала о самочувствии после новой вакцины от COVID

У вице-премьера правительства Татьяны Голиковой и других добровольцев, поставивших вакцину от коронавируса от центра «Вектор», не поднималась температура. Об этом Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину.
«У всех добровольцев температура не поднималась. Титры [антитела — прим. ред.] появились и достаточно на хорошем уровне», — заявила Голикова.
Ранее стало известно, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Ее разработал центр «Вектор». Среди участников испытаний сыворотки была Голикова, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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