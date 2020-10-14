Голикова рассказала о самочувствии после новой вакцины от COVID

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова стала добровольцем в испытаниях вакцины от центра «Вектор» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У вице-премьера правительства Татьяны Голиковой и других добровольцев, поставивших вакцину от коронавируса от центра «Вектор», не поднималась температура. Об этом Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину.

«У всех добровольцев температура не поднималась. Титры [антитела — прим. ред.] появились и достаточно на хорошем уровне», — заявила Голикова.

Ранее стало известно, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Ее разработал центр «Вектор». Среди участников испытаний сыворотки была Голикова, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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