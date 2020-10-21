В США задержали международного преступника из России

По информации американских силовиков, задержанный россиянин проходит по делу о контрабанде электроники Фото: unsplash.com

Сотрудники правоохранительных органов США задержали гражданина РФ, который в составе международной преступной группы занимался незаконным экспортом электроники. Информацию об этом американские силовики передали в дипконсульство РФ.

«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Qорке в Twitter. По информации дипломатов, россиянин задержан по обвинению в незаконном экспорте электронной техники.

Ранее США обвинили сотрудников российской авиакомпании в контрабанде электроники. По словам представителей Вашингтона, в Россию были незаконно вывезены устройства компании Apple на общую сумму в 50 миллиардов долларов. В «Аэрофлоте», по информации « Федерального агентства новостей », подчеркнули, что среди тех, кому было предъявлено обвинение в контрабанде нет сотрудников компании. Представители авиаперевозчика сотрудничают с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке, пишет деловая газета «Взгляд».