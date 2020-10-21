В США задержали международного преступника из России

Сотрудники правоохранительных органов США задержали гражданина РФ, который в составе международной преступной группы занимался незаконным экспортом электроники. Информацию об этом американские силовики передали в дипконсульство РФ.
«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Qорке в Twitter. По информации дипломатов, россиянин задержан по обвинению в незаконном экспорте электронной техники.
Ранее США обвинили сотрудников российской авиакомпании в контрабанде электроники. По словам представителей Вашингтона, в Россию были незаконно вывезены устройства компании Apple на общую сумму в 50 миллиардов долларов. В «Аэрофлоте», по информации «
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