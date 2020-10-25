Самое важное в России и в мире на 24—25 октября. Вакцинолог против прививок от COVID, «Аэрофлот» заявил о рейсах в Европу, Азербайджан готов закончить войну

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Лайнеры «Аэрофлота» отправятся в Европу лишь в конце зимы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Азербайджан против войны в Карабахе — турецкий лидер оскорбил президента Франции — глава Польши заболел коронавирусом — «Аэрофлот» заявил о возобновления рейсов в Европу — убит отец гонщика «Формулы 1». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22—25 октября — в обзоре URA.RU:

Президент Азербайджана против войны в Карабахе

Глава Турции оскорбил президента Франции

Президент Польши заболел COVID

Россиян призвали не делать прививки от коронавируса

  • Россиянам стоит отказаться от использования вакцин от коронавируса, пока не закончатся все испытания. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев.

Минфин заявил о тратах из ФНБ

  • Деньги из Фонда национального благосостояния России будут потрачены только в случае обвала цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Авиарейсы в Европу откроют зимой

Стал известен гонорар Нурмагомедова

Убит отец российского гонщика «Формулы 1»

  • В Ленинградской области найдено тело Александра Петрова — отца первого российского гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. По сведениям экспертов, он скончался от огнестрельных ранений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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