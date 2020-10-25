Лайнеры «Аэрофлота» отправятся в Европу лишь в конце зимы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Азербайджан против войны в Карабахе — турецкий лидер оскорбил президента Франции — глава Польши заболел коронавирусом — «Аэрофлот» заявил о возобновления рейсов в Европу — убит отец гонщика «Формулы 1». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22—25 октября — в обзоре URA.RU:

Президент Азербайджана против войны в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что готов завершить конфликт в Нагорном Карабахе уже с сегодняшнего дня.

В тоже время, по мнению омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, азербайджанские военные перед боями переодеваются в форму солдат Армении.

Ранее при обстреле азербайджанского города Гянджа погиб российский подросток.

Глава Турции оскорбил президента Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главе Франции Эммануэлю Макрону необходимо «лечить свою психику». Из-за этого высказывания французский лидер отозвал посла Франции из Турции.

Президент Польши заболел COVID

Глава Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента страны Блажей Спихальский.

Россиян призвали не делать прививки от коронавируса

Россиянам стоит отказаться от использования вакцин от коронавируса, пока не закончатся все испытания. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев.

Минфин заявил о тратах из ФНБ

Деньги из Фонда национального благосостояния России будут потрачены только в случае обвала цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Авиарейсы в Европу откроют зимой

Рейсы «Аэрофлота» возобновят полеты в Европу в конце зимы. Об этом сообщил руководитель авиаперевозчика Виталий Савельев.

Также по сообщениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, границы России с иностранными государствами закрывать не будут.

Стал известен гонорар Нурмагомедова

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов за поединок с Джастином Гэтжи получит более трех миллионов долларов.

Ранее Нурмагомедов победил соперника во втором раунде.

Убит отец российского гонщика «Формулы 1»

В Ленинградской области найдено тело Александра Петрова — отца первого российского гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. По сведениям экспертов, он скончался от огнестрельных ранений.