Азербайджан против войны в Карабахе — турецкий лидер оскорбил президента Франции — глава Польши заболел коронавирусом — «Аэрофлот» заявил о возобновления рейсов в Европу — убит отец гонщика «Формулы 1». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22—25 октября — в обзоре URA.RU:
Президент Азербайджана против войны в Карабахе
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что готов завершить конфликт в Нагорном Карабахе уже с сегодняшнего дня.
- В тоже время, по мнению омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, азербайджанские военные перед боями переодеваются в форму солдат Армении.
- Ранее при обстреле азербайджанского города Гянджа погиб российский подросток.
Глава Турции оскорбил президента Франции
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главе Франции Эммануэлю Макрону необходимо «лечить свою психику». Из-за этого высказывания французский лидер отозвал посла Франции из Турции.
Президент Польши заболел COVID
- Глава Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента страны Блажей Спихальский.
Россиян призвали не делать прививки от коронавируса
- Россиянам стоит отказаться от использования вакцин от коронавируса, пока не закончатся все испытания. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев.
Минфин заявил о тратах из ФНБ
- Деньги из Фонда национального благосостояния России будут потрачены только в случае обвала цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Авиарейсы в Европу откроют зимой
- Рейсы «Аэрофлота» возобновят полеты в Европу в конце зимы. Об этом сообщил руководитель авиаперевозчика Виталий Савельев.
- Также по сообщениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, границы России с иностранными государствами закрывать не будут.
Стал известен гонорар Нурмагомедова
- Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов за поединок с Джастином Гэтжи получит более трех миллионов долларов.
- Ранее Нурмагомедов победил соперника во втором раунде.
Убит отец российского гонщика «Формулы 1»
- В Ленинградской области найдено тело Александра Петрова — отца первого российского гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. По сведениям экспертов, он скончался от огнестрельных ранений.
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