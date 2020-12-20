20 декабря 2020

Нарышкин рассказал о предателях в разведке. «Сгорят в огне ада»

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Нарышкин назвал предательство тяжелым ударом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предательство является тяжелым ударом. Об этом заявил Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, который когда-то лично столкнулся с предателем в своей карьере.

«В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель. Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — сказал Нарышкин в интервью телеканалу «Звезда».

Он не стал уточнять, какой человек его предал, добавив, что он этого недостоин. По словам главы СВР, одной из возможных причин предательства в разведке является то, в период отбора и начала прохождения службы не были выявлены внутренние качества и мотивы предателя. Также Нарышкин считает, что нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то перемены в сознании, которые произошли под влиянием каких-либо обстоятельств. Директор службы подчеркнул, что всегда проводится тщательный анализ причин предательства.

Ранее Нарышкин раскрыл методы работы западных спецслужб. По его словам, набор способов одинаковый у всех стран, это провокации, подлоги и неприкрытый шантаж. По словам Нарышкина, этот набор методов нельзя назвать «джентельменским», даже если учитывать специфику этики спецслужб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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