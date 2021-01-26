В России введут новые правила выплат больничных и детских пособий

Теперь деньги будет перечислять Фонд соцстрахования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о новых правилах оплаты больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за детьми. С начала 2022 года деньги россиянам будет перечислять не работодатель, а напрямую Фонд социального страхования, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

«С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности», — говорится в сообщении.

Оплата по больничному листу будет производиться на основании электронного листка нетрудоспособности — больше не надо будет писать заявление. Первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатель, сообщается на сайте законодательного органа. С 1 января 2021 года минимальные выплаты по больничным листам установили не ниже минимального размера оплаты труда.

Ранее детские выплаты и пособия по безработице в России обязали переводить на карты российской платежной системы «Мир». Теперь их нельзя получать через платежные карты Visa и Mastercard, напоминает «Национальная служба новостей».