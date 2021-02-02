Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы в Калининград
Назначен замглавы УМВД области — запущен новый авиарейс — участника митинга оштрафовали — власти Ишима проигнорировали вопросы о скандале с сыном экс-депутата — на тобольского депутата возбудили уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:
Назначен новый замначальника УМВД
- Назначен новый заместитель руководителя регионального УМВД. Им стал Булат Хайруллин, который ранее занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного УМВД.
Из Тюмени можно будет улететь в Калининград
- В Тюмени появится прямой рейс в Калининград, который будет обслуживать авиакомпания Nordwind. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».
Тюменцу присудили штраф за участие в митинге
- В Тюмени штраф в 15 тысяч рублей получил участник несанкционированного митинга, прошедшего 31 января. Об этом URA.RU рассказал сам оштрафованный. По его словам, он был задержан у здания областной думы.
Власти Ишима отказались комментировать скандал с сыном экс-депутата
- Власти Ишима проигнорировали вопросы журналистов о скандале, связанном с сыном бывшего депутата городской думы, который побывал на губернаторской елке вместо другого мальчика.
На тобольского депутата завели уголовное дело
- Возбуждено уголовное дело на депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников. Компанию депутата обвиняют в махинациях в сфере ЖКХ и коррупции.
- Президиум регионального отделения «Единой России» приостановил членство Подковырова в партии.
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