02 февраля 2021
01 февраля 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 3 февраля. Запущен авиарейс до Калининграда, депутата ЕР обвинили в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, нордвин
Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы в Калининград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначен замглавы УМВД области — запущен новый авиарейс — участника митинга оштрафовали — власти Ишима проигнорировали вопросы о скандале с сыном экс-депутата — на тобольского депутата возбудили уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Назначен новый замначальника УМВД

  • Назначен новый заместитель руководителя регионального УМВД. Им стал Булат Хайруллин, который ранее занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного УМВД.

Из Тюмени можно будет улететь в Калининград

  • В Тюмени появится прямой рейс в Калининград, который будет обслуживать авиакомпания Nordwind. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».

Тюменцу присудили штраф за участие в митинге

  • В Тюмени штраф в 15 тысяч рублей получил участник несанкционированного митинга, прошедшего 31 января. Об этом URA.RU рассказал сам оштрафованный. По его словам, он был задержан у здания областной думы.

Власти Ишима отказались комментировать скандал с сыном экс-депутата

На тобольского депутата завели уголовное дело

  • Возбуждено уголовное дело на депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников. Компанию депутата обвиняют в махинациях в сфере ЖКХ и коррупции.
  • Президиум регионального отделения «Единой России» приостановил членство Подковырова в партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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