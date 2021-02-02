Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы в Калининград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначен замглавы УМВД области — запущен новый авиарейс — участника митинга оштрафовали — власти Ишима проигнорировали вопросы о скандале с сыном экс-депутата — на тобольского депутата возбудили уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Назначен новый замначальника УМВД

Назначен новый заместитель руководителя регионального УМВД. Им стал Булат Хайруллин, который ранее занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного УМВД.

Из Тюмени можно будет улететь в Калининград

В Тюмени появится прямой рейс в Калининград, который будет обслуживать авиакомпания Nordwind. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».

Тюменцу присудили штраф за участие в митинге

В Тюмени штраф в 15 тысяч рублей получил участник несанкционированного митинга, прошедшего 31 января. Об этом URA.RU рассказал сам оштрафованный. По его словам, он был задержан у здания областной думы.

Власти Ишима отказались комментировать скандал с сыном экс-депутата

Власти Ишима проигнорировали вопросы журналистов о скандале, связанном с сыном бывшего депутата городской думы, который побывал на губернаторской елке вместо другого мальчика.

На тобольского депутата завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело на депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников. Компанию депутата обвиняют в махинациях в сфере ЖКХ и коррупции.

Президиум регионального отделения «Единой России» приостановил членство Подковырова в партии.