В Москве за участие в акции протеста арестовали школьника

Тимирязевский суд Москвы арестовал ученика одной из столичных школ за участие в несогласованной акции 2 февраля. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
«Суд назначил школьнику административный арест в виде семи суток», — цитирует Прянишникова «Интерфакс».
Суд признал школьника виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Участие в несанкционированном собрании, митинге, шествии, повлекшим создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры или проходу пешеходов». Отмечается, что арестованный учится в 11-м классе одной из московских школ, однако он совершеннолетний. Прянишников подчеркнул, что не знает, «целенаправленно ли школьник пришел на акцию или был задержан случайно».
Во вторник Симановский районный суд Москвы заменил условный срок блогера Алексея Навального реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом. После оглашения приговора сторонники Навального объявили в Москве несогласованные акции протеста, на которых силовики жестко задержали сотни человек.
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