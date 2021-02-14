Дава признался, что ему до сих пор больно от расставания с Бузовой Instagram Давида Манукяна

Блогер и музыкант Дава (Давид Манукян) решил отказаться от любви после болезненного расставания с певицей Ольгой Бузовой. Об этом блогер заявил в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».

«Когда отдаешь всего себя, а тебя поливают грязью. Любовь очень жестока. Я не хочу любви, я это понял для себя. Видимо, для меня так проще. Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль», — цитирует Даву телеканал 360.

Манукян вспомнил, как певица обвинила его в изменах. По его словам, это заявление стало настоящим ударом в спину. «Как ты можешь плохо говорить про человека, значит, ты себя не уважаешь», — заявил музыкант. Он считает, что вкладывался в отношения больше, чем Бузова. Однако при этом его усилия не были оценены по достоинству.

Ранее стало известно, что рассталась с Давой через две недели после свадьбы на Мальдивах. Певица призналась, что не понимает поступков своего бывшего возлюбленного, и отметила, что он «творит страшные вещи». Сразу после разрыва на Манукяна обрушилась волна критики от поклонников Бузовой. Однако Дава назвал отношения с певицей пройденным этапом. Он отметил, что все в жизни когда-то начинается и закачивается.