ФСБ задержала пособников международных террористов в России

Оперативники ФСБ задержали спонсоров террористической организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новосибирской и Томской областях сотрудники ФСБ задержали участников местной ячейки международной террористической организации. По данным новосибирского управления ФСБ, члены группы переводили деньги на счета боевиков.

«Пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации „Катиба Таухид валь — Джихад“. Они были причастны к финансированию террористической деятельности», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В отношении уроженца страны ближнего зарубежья и гражданина России возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 «содействие террористической деятельности». Как сообщает следствие, фигуранты регулярно переводили деньги на банковские карты террористов. Задержанные отправлены под стражу.

В конце прошлого года оперативники ФСБ предотвратили террористический акт в Московской области. Его подготовкой занималась одна из ячеек запрещенной в России организации ИГ, пишет портал « Утро.ру». Также в декабре в Тамбове был задержан 17-летний студент, подозреваемый в приготовлении к совершению теракта, передает РАПСИ.