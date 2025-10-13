В ДНР в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще трое ранены

Срочная новость
В результате обстрелов ДНР зафиксирована гибель одного мирного жителя, еще трое получили ранения различной степени тяжести, среди них двое сотрудников МЧС России. Помимо этого поврежден городской маршрутный автобус. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
