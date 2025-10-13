Главный тренер сборной РФ объяснил разницу между сборными Боливии и Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об особенностях стилей игры сборных Боливии и Ирана, отметив различия в их подходах. Он подчеркнул, что Боливия более латиноамериканская, с акцентом на работу с мячом, в то время как ничего нового в подготовке не появилось. Об этом он заявил в интервью.
«Стилистически сборная Боливии от Ирана отличается. Это более латиноамериканская — любят поработать с мячом. Ничего нового за эти дни не появилось», — заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин корреспонденту «Чемпионата».
Сборной России 14 октября предстоит сыграть в товарищеском матче со сборной Боливии в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Ранее команда Карпина одержала победу над Ираном со счетом 2:1, где голы забили Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков за Россию и Амирхоссеин Хоссеинзаде за Иран.
Сборная России продолжает серию товарищеских матчей в 2025 году, не потерпев ни одного поражения: ранее команда Карпина обыграла Гренаду, Замбию, Белоруссию, Катар и Иран, а также сыграла вничью с Нигерией и Иорданией. В предстоящей встрече с Боливией тренерский штаб планирует изменить стартовый состав по сравнению с игрой против Ирана.
