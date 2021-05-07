Из регионов России станет легче добраться до Кипра

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Новые рейсы появятся у компании «Победа» Фото:

Лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы на Кипр из трех городов России. Полететь на полуостров можно будет из Екатеринбурга, Перми и Казани.

«Лоукостер „Победа“ откроет рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми», — сообщает РИА «Новости». Рейсы начнут отправляться из городов в середине июня.

Ранее власти Кипра объявили, что с 10 мая будут пускать в страну путешественников без результатов теста на коронавирус. Министр туризма Кипра Саввас Пердиос пояснил, что свободный доступ в страну будет у привитых российским препаратом «Спутник V», уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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