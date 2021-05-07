Из регионов России станет легче добраться до Кипра

Лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы на Кипр из трех городов России. Полететь на полуостров можно будет из Екатеринбурга, Перми и Казани.
«Лоукостер „Победа“ откроет рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми», — сообщает РИА «Новости». Рейсы начнут отправляться из городов в середине июня.
Ранее власти Кипра объявили, что с 10 мая будут пускать в страну путешественников без результатов теста на коронавирус. Министр туризма Кипра Саввас Пердиос пояснил, что свободный доступ в страну будет у привитых российским препаратом «Спутник V», уточняет RT.
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