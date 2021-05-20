20 мая 2021

Крымский депутат придумал, как вернуть Аляску

© Служба новостей «URA.RU»
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В Крыму придумали, как РФ вернуть Аляску Фото:
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Россия может принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Такой план по возврату полуострова придумал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее конгресс США поддержал законопроект, запрещающий американским властям признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма», передает радио Sputnik. Депутат Фикс заявил, что решение конгресса США «абсолютно безразлично крымчанам», но предложил ответные меры.

«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США», — приводит РИА «Новости» заявление крымского депутата. Однако Фикс подчеркнул, что Россия не пойдет на такой шаг, поскольку «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств».

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. В 2021 году президент РФ Владимир Путин назвал присоединение полуострова историческим событием. Украина до сих пор пытается вернуть Крым в свой состав, а западные и европейские страны накладывают санкции в отношении России из-за референдума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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