Крымский депутат придумал, как вернуть Аляску

Россия может принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Такой план по возврату полуострова придумал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее конгресс США поддержал законопроект, запрещающий американским властям признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма», передает радио Sputnik. Депутат Фикс заявил, что решение конгресса США «абсолютно безразлично крымчанам», но предложил ответные меры.
«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США», — приводит РИА «Новости» заявление крымского депутата. Однако Фикс подчеркнул, что Россия не пойдет на такой шаг, поскольку «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств».
Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. В 2021 году президент РФ Владимир Путин назвал присоединение полуострова историческим событием. Украина до сих пор пытается вернуть Крым в свой состав, а западные и европейские страны накладывают санкции в отношении России из-за референдума.
Подписывайтесь на URA.RU в