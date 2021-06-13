Собянин разыграет автомобили среди привитых москвичей

Главный приз для привившихся — собственное здоровье и душевное спокойствие, считает Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин разыграет автомобили среди москвичей, сделавших прививку от коронавируса. Раз в неделю, с 14 июня по 11 июля 2021 года, будут разыгрываться по пять машин стоимостью до миллиона рублей.

«Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», — сообщил Собянин на своем официальном сайте. Среди спонсоров программы «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие. Результаты розыгрыша будут объявлять по средам с 23 июля на канале «Москва 24».

При этом мэр столицы отметил, что главный выигрыш для тех, кто поставит прививку от COVID-19 — это собственное здоровье и душевное спокойствие. Собянин добавил, что сам сделал прививку еще в мае прошлого года и ревакцинировался два дня назад из-за того, что стали падать титры антител. Он еще раз поставил первый компонент вакцины «Спутник V».

Дополнительную программу стимулировании вакцинации поддержали в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что рост заражённых коронавирусом в Москве — это сигнал к тому, что нужны дополнительные меры, направленные на противодействие заболеваемости, сообщает RT.

В Москве с 15 по 19 июня введены нерабочие дни с сохранение заработной платы. Приостановлена ночная работа предприятий общепита и различных развлекательных учреждений, закрыты детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах. Ограничения введены из-за роста заболеваемости — число заражений коронавирусом в Москве увеличивается, передает агентство Nation News.