В Совете Федерации заявили о попытках дискредитировать выборы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Совете Федерации РФ объявили, что раскрыли планы США по дискредитации выборов в России. Сенаторы назвали три направления, которые будут использоваться для этого, сообщил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании этой структуры 18 июня.

«Планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых — не получить статус кандидата, а наоборот, получить отказ в регистрации для создания условий для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды», — отметил сенатор. Для этого, считает Климов, будут активно использоваться «прямые ставленники Запада и их пособники как за рубежом, так и внутри России».

Дискредитировать российские выборы Запад также планирует с помощью современных информационно-компьютерных технологий, в том числе «искусственного интеллекта». По словам Климова, планируется «фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования». «Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений в период голосования», — заявил сенатор.

Андрей Климов считает, что США будут использовать разные способы для подрыва доверия к выборам в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Климов также отметил, что за рубежом готовятся «имитации протестных акций антироссийской направленности». В них будут вовлекаться русскоязычные граждане. Видеозаписи акций будут, по его словам, использоваться прозападными СМИ, соцсетями и НКО, для дискредитации российской избирательной системы. «Эти действия будут получать скоординированную помощь и поддержку со стороны политических деятелей, дипломатов, недобросовестных иностранных наблюдателей и разнообразных экспертов», — считает он.

Все эти технологии направлены на то, чтобы обосновать западной общественности, почему результаты выборов в Госдуму РФ не могут быть признаны. «Как это может быть сделано внешними силами, мы недавно наблюдали на примере соседней Белоруссии», — сказал сенатор.

Сенатор Владимир Джабаров добавил, что кампания по дискредитации парламентских выборов в России началась этой весной и координируется Госдепартаментом США. «Конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года», — заявил он.

По мнению сенатора, Запад понимает, что не может «реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан». В связи с этим «иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов».

Отчет рабочей группы Совета Федерации будет представлен в Центризбирком и Общественную палату РФ. Он также войдет в спецраздел ежегодного доклада комиссии Совета Федерации за 2021 год.