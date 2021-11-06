Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили устроили протест возле тюрьмы, в которой находится политик. Сообщается, что один из участников протестной акции погиб.
Грузинские оппозиционеры установили палатки возле тюрьмы, где сидит Михаил Саакашвили, передает «Пятый канал». Сотрудники полиции начали задерживать участников протестов.
Также сообщается о смерти мужчины, который участвовал в акции. Местные телеканалы сообщают, что он сначала был госпитализирован, но вскоре скончался в клинике, причина смерти неизвестна.
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором видно, как экс-президент, ранее объявивший голодовку, кушает. На кадрах видно, как политик ест детское питание, а на столе стоит сок. Его юрист объяснил это тем, что Саакашвили таким образом получает витамины в медицинских целях, что не нарушает условия голодовки, передает РБК.
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили был задержан, после чего он сразу объявил голодовку. 14 октября тысячи человек вышли на улицы в поддержку экс-президента. Саакашвили рассказал о критическом состоянии своего здоровья впоследствии месяца голодовки. Его мать попросила президента Украины Владимира Зеленского спасти своего сына.
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