Блогерство в России предложили сделать профессией

Представителям ниши необходима информационная и правовая поддержка, считают в бизнес-сфере Фото: Размик Закарян

Организация «Деловая Россия» выступила с предложением внести блогерство в официальный список профессий. Об этом рассказал глава комитета организации по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков.

«Блогеры находятся фактически в полулегальном поле. Профессии блогера не существует на сегодняшний день. Нужно начать с того, чтобы их узаконить», — рассказал Житков информационному агентству ТАСС. Член совета «Деловой России» отметил, что блогерам также нужна информационная и правовая поддержка.

Ранее на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос статуса блогеров в правовом поле поднимала Наталья Краснова из Челябинска. Она задала главе государства вопрос относительно будущего профессии в части официального узаконивания рода деятельности. Владимир Путин ответил, что если необходимость в узаконивании блогерства как сферы трудовой деятельности появится, то профессия может стать официальной.

Ранее URA.RU сообщало, что в России хотят ввести профессию «домохозяйка». Петиция с таким предложением появилась на сайте «Российской общественной инициативы», инициатива заинтересовала председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.