Аналитики: в России увеличатся продажи подделок на 10%

08 декабря 2021 в 04:40 Размер текста - 17 +

В России будут продавать больше контрафактной продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%. Об этом говорится в прогнозе BrandMonitor. Оборот контрафактной продукции в России по итогам этого года увеличится на 10%, максимум до 6,5 трлн рублей, сообщает « Коммерсант» . Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. Как сообщат аналитики, большая часть продаж придется на офлайн. Среди основных групп подделываемых товаров они выделяют люксовую одежду и обувь, кроссовки и детские игрушки. Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об исключении возможности продажи контрафактных или просроченных продуктов. Об этом сообщается на сайте Кремля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%. Об этом говорится в прогнозе BrandMonitor. Оборот контрафактной продукции в России по итогам этого года увеличится на 10%, максимум до 6,5 трлн рублей, сообщает «Коммерсант». Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. Как сообщат аналитики, большая часть продаж придется на офлайн. Среди основных групп подделываемых товаров они выделяют люксовую одежду и обувь, кроссовки и детские игрушки. Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об исключении возможности продажи контрафактных или просроченных продуктов. Об этом сообщается на сайте Кремля.