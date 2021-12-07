Аналитики: в России увеличатся продажи подделок на 10%

Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%. Об этом говорится в прогнозе BrandMonitor.
Оборот контрафактной продукции в России по итогам этого года увеличится на 10%, максимум до 6,5 трлн рублей, сообщает «Коммерсант». Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров.
Как сообщат аналитики, большая часть продаж придется на офлайн. Среди основных групп подделываемых товаров они выделяют люксовую одежду и обувь, кроссовки и детские игрушки.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об исключении возможности продажи контрафактных или просроченных продуктов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%. Об этом говорится в прогнозе BrandMonitor. Оборот контрафактной продукции в России по итогам этого года увеличится на 10%, максимум до 6,5 трлн рублей, сообщает «Коммерсант». Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. Как сообщат аналитики, большая часть продаж придется на офлайн. Среди основных групп подделываемых товаров они выделяют люксовую одежду и обувь, кроссовки и детские игрушки. Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об исключении возможности продажи контрафактных или просроченных продуктов. Об этом сообщается на сайте Кремля.