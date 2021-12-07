07 декабря 2021

Аналитики: в России увеличатся продажи подделок на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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В России будут продавать больше контрафактной продукции Фото:

Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%. Об этом говорится в прогнозе BrandMonitor.

Оборот контрафактной продукции в России по итогам этого года увеличится на 10%, максимум до 6,5 трлн рублей, сообщает «Коммерсант». Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров.

Как сообщат аналитики, большая часть продаж придется на офлайн. Среди основных групп подделываемых товаров они выделяют люксовую одежду и обувь, кроссовки и детские игрушки.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об исключении возможности продажи контрафактных или просроченных продуктов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%. Об этом говорится в прогнозе BrandMonitor. Оборот контрафактной продукции в России по итогам этого года увеличится на 10%, максимум до 6,5 трлн рублей, сообщает «Коммерсант». Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. Как сообщат аналитики, большая часть продаж придется на офлайн. Среди основных групп подделываемых товаров они выделяют люксовую одежду и обувь, кроссовки и детские игрушки. Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об исключении возможности продажи контрафактных или просроченных продуктов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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